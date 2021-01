Cristián Monckeberg y lanzamiento de candidatura de Joaquín Lavín: “Yo creo que nos dejó medio turulecos a todos, pero está bien”

El exministro Cristián Monckeberg declaró estar feliz por su paso por el Gobierno y que ahora se enfocará por un cupo en la Convención Constitucional, eventualmente por el distrito 10 de la Región Metropolitana.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el ahora “ciudadano de a pie” indicó que prefiere un rol del Estado “presente, que ayuda y que fija las reglas claras de lo que tiene”. “Pero evidentemente, no pasado de rosca, no teniendo un Estado que me dice cómo vestirme o como organizar mi familia”, dijo.

En ese sentido, también dijo espera y aspira que exista consenso “de que nos lleve que la Constitución sea aprobada más allá de los 2/3, y más que ir a defender ideas, ir a proponer cosas y lograr concretar acuerdos”.

Con respecto a la idea del Partido Comunista (PC) de “rodear con la movilización de masas el desarrollo de la Convención Constitucional” para evitar acuerdos cerrados, Monckeberg dijo que “si yo aliento violencia, desorden, claramente eso no es legitimo, es antesis a lo que ocurre en la democracia, no puede estar predeterminada por violencia”.

Candidatura de Lavín

Además, el exministro de la Segpres se refirió a las próximas elecciones presidenciales y la oficialización de la candidatura de Joaquín Lavín.

“Lo que hace el alcalde Lavín es poner sobre la mesa una decisión y claridad con respecto a lo que él quiere, es una buena jugada. No digo que la otra, que quienes vayan a ir a relección y pretendan ser alcaldes, no estén haciendo lo correcto, porque eso es muy legal. Yo pregunto que va a hacer Daniel Jadue hoy día, claro es una pregunta”, indicó.

Por Lavín, añadió que “él jugó una carta clara y un compromiso claro, trae efectos. Yo creo que nos dejó medio turulecos a todos, pero está bien”.

Con respecto a los candidatos de Renovación Nacional, indicó que para que quienes apoyen a Sebastián Sichel, un independiente, jamás habrían sanciones, pero que en un momento “hay que cortar el queque, y ese queque se corta ahora en enero”.

“Sanciones y persecuciones nunca hay, menos en RN, pero tiene que haber un cierto orden, sino para qué existen los partidos. Además, no sé qué tanto es el problema, si aquí todos los candidatos están yendo a una primaria de Chile Vamos, y me alegro que así sea”, concluyó.