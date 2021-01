Daniel Jadue responde a acusaciones de corrupción en Recoleta: “No he solicitado ni he recibido ni un peso”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, respondió a las acusaciones de corrupción en el caso “Luminarias” y que fue objeto de un reportaje este domingo en La Tercera.

En la nota periodística se da cuenta de la solicitud de la Fiscalía para alzar el secreto de las cuentas bancarias del edil por presuntos aportes ilegales obtenidos a través de boletas de honorarios falsas pagadas al abogado de Jadue por Itelecom, la empresa que está en el foco de investigación del Ministerio Público por licitaciones de luminarias públicas en distintas municipalidades.

Tras ello, el alcalde lanzó una escueta respuesta por Twitter:

“Nos quieren enlodar con “supuestos” actos de corrupción. Reitero, no tenemos nada que esconder. Reportaje basado en “sospechas” está lleno d inconsistencias e interpretaciones. No he solicitado ni he recibido ni un peso. Por eso abrí todas mis cuentas. #SeguimosAdelante“, escribió.

Según informó La Tercera, los dineros habrían llegado a Jadue a través de boletas de honorarios falsas pagadas a Ramón Sepúlveda, su abogado.

Para afirmar aquello, se publicó una conversación entre este último y León Lefort -gerente general de Itelecom y quien actualmente está en prisión preventiva-, en la cual se abordan los problemas que podría traer que se conociera públicamente la donación realizada a la Corporación Municipal de Recoleta. También se discute el pago de boletas, lo que a juicio del Ministerio Público podría configurar un eventual cohecho y financiamiento ilegal de actividades políticas.

“En el fondo lo que a él (Jadue) le preocupa es que las platas lleguen… osea que no pasen por ninguna cuenta de él… eso, de no tener plata, y además yo soy abogado tuyo en un par de cosas, yo generalmente cobro caro, entonces es súper justificable lo que… la boleta cachái”, señaló Sepúlveda en la conversación interceptada por la PDI.

A la fecha, cerca de una veintena de municipios del país cerraron licitaciones por cambio y mantención de luminarias con la empresa. Los contratos, sin embargo, no habrían cumplido con las condiciones necesarias, llevando a la formalización diversas autoridades en distintas regiones. Con la municipalidad de Recoleta, la cual fue allanada esta semana, el trato se cerró en 2018 por un total de $10.259.454.000.

Según el abogado de Jadue, en un comunicado emitido hoy, “representé al gerente de la empresa cuestionada en dos casos muy largos y que constan en el Poder Judicial, además de varias asesorías técnicas vinculadas a temas de mi área y nada relativo al giro de su empresa, el que ni siquiera conozco.

Y agregó: “Jamás se me pasaría por la cabeza ofrecer dinero a Daniel Jadue ya que conozco su probidad y transparencia. Es más, jamás he actuado de esa manera en mi vida profesional, por lo que estoy totalmente dispuesto a colaborar con todo lo que sea necesario con la fiscalía”.

Aseguró confiar en el trabajo del ente perseuctor y que ya informó a este de las causas que lo vinculan a Lefort. “Será ante los fiscales donde daré mi testimonio en extenso”, cerró.