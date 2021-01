Fuad Chahín: “La derecha social no existe, es una derecha pragmática que no duda con aliarse con el Trump chileno, José Antonio Kast”

Esta mañana se oficializó ante el Servicio Electoral el pacto “Lista del Apruebo” para elecciones de Convencionales Constituyentes, que convoca candidatos independientes, del pacto Unidad Constituyente y Nuevo Trato.

Dentro de Unidad Constituyente está la Democracia Cristiana, presidido por Fuad Chahín, quien dijo que “este espacio tiene un gran valor, porque hay fueras políticas que tenemos objetivos compartidos, pero también tenemos diferencias, pero compartimos el anhelo de tener una sociedad mas democrática y sobre todo más justa”.

“Estamos convencidos que van haberse reflejados muchos de nuestros compatriotas, la inmensa mayoría de los que votaron por el apruebo, y creo que sobre todo tiene mundo independiente que, además, de alguna manera va refrescar la discusión política”, dijo.

Consultado por el pacto de Chile Vamos con el Partido Republicano, Chahín cambió de tono y criticó la unión de los partidos políticos. “La derecha sigue siendo una sola, la derecha social no existe, la derecha moderada de centro no existe, es una derecha pragmática que no duda con aliarse con el Trump chileno, José Antonio Kast, para poder tratar de mantener los aspectos del autoritarismo y el neoliberalismo de esta Constitución”.

Agregó que “nadie se confunda con los distintos nombres, que es lo mismo, la derecha es una sola y no representa el espíritu de cambio de justicia, de dignidad, que demandan los chilenos”