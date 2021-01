Joaquín Lavín: “Tengo 6 meses, hasta la primaria, para convencer a la centroderecha que este es el proyecto correcto para Chile”

Joaquín Lavín ve este como un “momento en que uno tiene que tomar decisiones”. Por eso decidió no ir a la reelección por la alcaldía de la Las Condes y formalizar su candidatura a La Moneda. “Yo lo hago por convicción, estoy convencido de tener el proyecto presidencial que se necesita para este momento en Chile”, afirmó.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Lavín reconocer que las encuestas muestran que “que soy el más competitivo, por así decirlo, para una segunda vuelta, versus Daniel Jadue, versus Pamela Jiles”.

Sin embargo, también reconocer que “mi problema principal es la primaria, es al interior de la propia centroderecha, por eso hablo de convencerlo, porque no es fácil de convencer a la centroderecha y decirle ‘mira, yo quiero llegar a ser presidente, pero no para ser un gobierno de derecha, sino que querer hace un gobierno integrado’, que sume a más personas, que sume personas que no piensen igual que nosotros”.

Y agrega: “Pero estamos en un momento tan clave en la vida del país, que si tú no haces algo así, la verdad es que no vamos a retomar el crecimiento económico, porque la gente no lo va a considerar inclusivo, o frenar la delincuencia contra el narcotráfico porque se requieren acuerdos”.

En ese sentido, Lavín tiene claro que “tengo 6 meses, no es tanto tiempo, pero es hasta la primaria, para convencer a a a centroderecha que este es el proyecto correcto para Chile”.

Ese proyecto nace del diagnóstico que “estamos viviendo en un país que está desintegrado, en que las persona viven en Chile distintos, hay un Chile tipo A y un Chile tipo B, y es eso lo que quiero cambiar”. “Mi proyecto es que todos vivamos en el mismo Chile, eso requiere cambios profundos, en los presupuestos, en la descentralización, en cuánta plata deben gastar los municipios, en educación, en un montón de cosas”, dijo.

“Son tan grandes los problemas de Chile (…) que se vienen arrastrando hace tantos años, que nos damos vuelta en un eterno empate, que yo creo que la única forma de salir de esto es a través de grandes acuerdos, por eso yo he planteado que el nuevo gobierno no puede ser de continuidad, sino que tiene que ser un gobierno que sea el primero de un nuevo ciclo, y por tanto tiene que ser una coalición más amplia. Yo lo he planteado desde la centroderecha hasta la social democracia“, explicó.