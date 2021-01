J. A Kast responde a vicepresidente de Evópoli: Si está tan incómodo con quienes califica injustamente de ‘retrógrados’, debería renunciar al partido

José Antonio Kast respondió a las criticas del vicepresidente de Evópoli, Francisco Undurraga, quien calificó el Partido Republicano de ultraderecha, populistas, ultramontano y conservador.

Las críticas del diputado de Chile Vamos las emitió en entrevista con radio Cooperativa un día después que el conglomerado formalizara ante el Servel el pacto electoral con el partido de Kast, para las elecciones de la Convención Constitucional.

En esa misma línea, Undurraga sostuvo que la unión electoral “no fue una situación cómoda, pero una vez zanjada tenemos que tener una mirada grande”.

Kast, a través de Twitter, reaccionó a sus dichos. “Si el Diputado Francisco Undurraga está tan incómodo con quienes califica injustamente de ‘retrógrados, ultramontanos y extremistas de derecha’, debería renunciar a Evópoli. La mayoría de su partido aprobó esta alianza y cuando él pudo y tenía que alzar la voz, guardó silencio”, escribió.

“Hacerse el ofendido e indignado, después de que se inscribió el pacto, no solo no aporta nada sino que deja en evidencia la cobardía de algunos en política. La gente está cansada de los políticos que no dicen la verdad y no están dispuestos a asumir las consecuencias de sus actos”, concluyó.