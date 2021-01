RD lanza más de 400 candidaturas para las elecciones de abril

Este martes, en la intersección de calle Bandera con Huérfanos, Revolución Democrática (RD) lanzó oficialmente su apuesta electoral, con presencia de sus candidaturas a alcaldías, concejalías y a la Convención Constitucional correspondientes a la Región Metropolitana y otros territorios del país.

A la cita también asistieron la presidenta de RD, la diputada Catalina Pérez, junto a la parlamentaria Maite Orsini, quienes, acompañando a las y los protagonistas de este proceso, presentaron con un gran lienzo los cuatro sellos que se plantean como los cimientos de todas las candidaturas.

“Más democracia”, “Futuro verde para un mejor vivir”, “Convivencia diversa, libre y segura” y “Nunca más sin nosotras”, fueron las frases que escogieron desde la tienda frenteamplista para representar los ideales que buscarán llevar las y los candidatos a sus distintas gestiones y, por supuesto, a una nueva Constitución.

De esta forma, y a un día de haber inscrito el pacto de constituyentes “Apruebo Dignidad”, junto al resto del Frente Amplio, Chile Digno, Igualdad, organizaciones sociales e independientes, Catalina Pérez destacó que RD llevará más de 400 candidaturas a nivel nacional: cinco para disputar gobiernos regionales; 20 para alcaldías; 37 que competirán por escaños en la Convención Constitucional (entre militantes y cupos cedidos); y más de 350 personas que postulan a las concejalías de sus comunas.

“No olvidamos que el proceso de transformación lo abrió el pueblo de Chile movilizado, a partir de las múltiples luchas que venimos dando hace tiempo (…) otro Chile es posible, vivir mejor es posible. Nacimos para transformar, y hoy estamos en el desafío histórico más importante de nuestra generación, y vamos con todo, ‘si no pa’ qué’”, dijo la parlamentaria y timonel del partido.

Por su parte, la candidata independiente a constituyente y ex presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Luz Vidal, señaló que está “feliz de representar la voz de mujeres que han estado siempre excluidas. No me refiero solamente al sector que yo represento, sino a las mujeres en general, que han estado privadas de la participación, privadas de la política y privadas de derechos”.

En tanto, el candidato a la alcaldía de Maipú, Tomás Vodanovic, afirmó que le enorgullece presentarse junto al resto de la lista que lleva el colectivo. “Quizás no son liderazgos que han aparecido en los matinales, pero son liderazgos que han estado junto al movimiento social, junto a las ollas comunes, trabajando codo a codo con los vecinos y vecinas de sus barrios. Y hoy tenemos el desafío de levantar proyectos municipalistas ciudadanos y transformadores, con gestiones serias y responsables que nos demuestren que vivir mejor en nuestros territorios es posible”.

Mientras, la diputada Maite Orsini estableció que “pocas veces en la historia las naciones tienen la oportunidad de vivir procesos tan profundos como los que atravesamos hoy. Y desde RD nos hemos puesto un desafío claro, que es ofrecerle a la ciudadanía un proyecto que esté a la altura de las demandas que esta ha levantado en los últimos años de manera movilizada (…) cuando la política y las instituciones pasan por una crisis como la que vivimos hoy, enfrentar una elección en nombre de un partido político es un acto de amor y valentía”.

También habló Emilia Ríos, candidata a la alcaldía de Ñuñoa, quien aseguró que en su comuna llevan muchos años con gobiernos de derecha, lo que “ha tenido consecuencias nefastas para nuestro territorio. Lo hemos vivido con la invasión inmobiliaria, con la falta de protección cuando no se cumplen las normas más básicas, y con la inmovilidad del municipio (…) hemos tenido un historial de candidaturas dispersas que no han permitido enfrentar a la derecha de manera contundente”, afirmó, haciendo un llamado al resto de la oposición para que traten de revertir esta situación.

Por último, la candidata a constituyente por el distrito 23 de La Araucanía, Ericka Ñanco, recordó a las y los presentes que “este proceso constituyente no inicia ahora, sino que desde el año 2006, del 2008, del 2011, del 2012, porque somos los mismos que en esos tiempos estábamos exigiendo educación gratuita en las calles. Somos las mujeres que el 2018 también iniciamos una revolución. Somos los pueblos originarios, de las primeras naciones, que hace 500 años fuimos despojados de nuestra autonomía y nuestros territorios, pero que hoy seguimos acá, resistiendo (…) y hoy tenemos la oportunidad de crear una constitución realmente democrática para todos”.

Agencia Uno