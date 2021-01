Bancada PPD lamentó rechazo de retiro de Rentas Vitalicias

La bancada de diputados del PPD lamentó el rechazo -por falta de quórum- del proyecto de ley que habilitaba un retiro del 10% para personas que tengan Rentas Vitalicias.

Las condiciones generales de la iniciativa eran similares al retiro de fondos de las AFP, es decir, 35 UF como pago mínimo y 120 como máximo, y en dos pagos.

“La verdad es que me da vergüenza, me da pena, lo que acaba de ocurrir en esta Sala de la Cámara, que se le cierre la puerta a un proyecto humanitario, justo, necesario, que buscaba ayudar a 650 mil pensionados que no han recibido ningún tipo de ayuda por parte del Gobierno del Presidente Piñera, cuando estamos ad portas de la segunda ola de contagios y se está complicando de nuevo la situación sanitaria, económica y social en nuestro país”, afirmó el jefe de bancada PPD, Raúl Soto.

El parlamentario agregó que “la indolencia del Gobierno, de los parlamentarios de Chile Vamos que votaron en contra, que se abstuvieron o que no tuvieron la valentía de dar la cara y presentarse a votar en el día de hoy, habla de que siguen en una burbuja, que no entienden los cambios sociales desde el estallido social a la fecha, donde la gente requiere que se le escuche y soluciones”.

“Hacemos un emplazamiento al Gobierno a que dé una alternativa a los pensionados de rentas vitalicias o, si no lo hace, que nos reorganicemos desde la oposición y en colaboración con ciertos diputados de Chile Vamos reimpulsemos un proyecto de similares características”, indicó Soto.

Por su parte, el diputado Tucapel Jiménez, coautor de una de las mociones refundidas, aseguró que “este proyecto era de entera justicia porque con el primero y segundo retiro dejamos afuera a 650 mil personas que tienen rentas vitalicias. Era una especie de discriminación hacia ellos que también necesitan ayuda. Lamento mucho que una parte del Congreso le haya negado la posibilidad voluntaria de hacer un adelanto de sus dineros”.

“Lo anterior, nos lleva a pensar en el problema de fondo que es discutir qué sistema de pensiones tenemos en Chile, porque las personas se ven en la disyuntiva a la edad de jubilarse, entre dos modalidades, sin ninguna información, y cuando no hay información, no hay libertad de elegir“, complementó.

“¿cómo le explicamos a quien trabajó durante 40 años, optó por renta vitalicia, y percibe 122 mil pesos al mes que es improcedente que puedan optar por una modalidad de anticipo?. Es realmente lamentable lo que ha ocurrido hoy. No podemos condenar a 650 mil jubilados por rentas vitalicias a la mala suerte de haber elegido determinado sistema, sino que buscar qué mecanismos de contribución directa podemos otorgar para socorrerlos”, cuestionó la diputada Carolina Marzán.

Finalmente, el diputado Rodrigo González, manifestó que “nuevamente la derecha y el Gobierno se han opuesto al deseo de la inmensa mayoría de los chilenos, han rechazado el proyecto que permitía que los pensionados de rentas vitalicias retiren parte de sus fondos como lo hicieron el resto de los pensionados en los 2 retiros anteriores”.

“El Gobierno, que no les ha dado ayuda social a esas 650 mil familias que deberían tener los mismos derechos, ha fracasado en su intento de contener la pandemia y está arruinando este país y llevándolo al precipicio”, sentenció.

