Comisión de Ética sancionó a diputado Alarcón (PH) por cartel ofensivo contra ex ministro Blumel

Durante este miércoles se conoció la sanción impuesta por la Comisión de Ética de la Cámara Baja al diputado Florcita Alarcón -o Motuda- por el polémico episodio protagonizado durante julio en medio de la tramitación del primer retiro del 10% de los ahorros previsionales.

Hay que recordar que en dicha oportunidad, mientras el ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, intervenía en la sesión, el parlamentario desplegó un cartel que decía “BLA BLA BLA, CTM, CTM” (sic).

Producto de esto, recibió “un llamado al orden” y una multa correspondiente al 2% de la dieta parlamentaria.

Alarcón, entre sus descargos, sostuvo que su ánimo no fue ofender al ex Jefe de Gabinete y que la expresión CTM “se usó como anagrama de ‘con toda mística’ y no como una ofensa”.

Y que su cartel “se enmarcaba en la crítica política que está facultado a realizar, sin interrumpir al orador ni alterar el orden interno y el normal desarrollo de las funciones legislativas“.