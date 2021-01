Sebastián Sichel y precandidatura presidencial: “Ojalá no haya bloqueo o persecución para aquellos que quieran apoyarme”

Sebastián Sichel, ex ministro de Desarrollo Social y precandidato presidencial de Chile Vamos, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a su nuevo desafío de aspirar al sillón de La Moneda.

“Contento porque tomé una decisión un poco radical en mi vida en tomar esta candidatura sintiendo que puedo aportar y contribuir dentro de Chile Vamos como agregar diversidad y después, ojalá, hablar de futuro. Uno tiene que formar una campaña de la nada, generar equipos y cambia un poco la lógica porque soy un poco más de gestión; pero estoy entusiasmado“, expuso.

El ex ministro, además, detalló que no busca abanderarse por ningún partido de Chile Vamos y agradeció el apoyo que ha recibido por parte de militantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). “Decidí ser independiente, no estoy peleando la nominación de ningún partido. Renovación Nacional tiene grandes candidatos que tienen que competir. He recibido la buena noticia de que a gente de los partidos les gusta mi candidatura y tiene ganas de apoyarla, por lo tanto mi definición es ir como independiente porque es lo que soy“, expresó.

Eso sí, pidió que no haya impedimentos para aquellos que lo respalden. “Ojalá no haya bloqueo o persecución para aquellos que quieran apoyarme en el marco de Chile Vamos“, cerró.