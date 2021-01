Sichel respondió a las críticas de Matthei: “Me parece patético que todavía alguien anda diciendo que soy el candidato de alguien”

Durante este miércoles la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, conversó con El Mostrador y realizó una fuerte crítica hacia la precandidatura presidencial de Sebastián Sichel. “Es el candidato de los empresarios, de LyD (Libertad y Desarrollo) que no quiere perder influencias y de políticos que no quieren perder poder”, expresó.

El aludido respondió a los cuestionamientos y lo hizo en diálogo con “La Mañana Interactiva” de Agricultura. “Quiero mucho a Evelyn Matthei, pero ella tiene esa característica de hace mucho tiempo. La otra vez le sacó la mugre a (Joaquín) Lavín, también le sacó la mugre al Presidente Piñera y ahora me tocó a mí. No es mi forma, no es mi estilo, tengo respeto por la labor que ella ha hecho, pero me parece un poco patético, puede ser por las diferencias de generación; todavía pensar que a los 43 años soy un candidato de alguien“, expresó.

“Yo represento lo que represento y a esta altura tratar de encasillar de algo o pegar un codazo por una forma de hacer política, no es la mía“, complementó el ex presidente de Banco Estado, quien ahondó en su réplica. “Si ella (Matthei) piensa que soy candidato de los empresarios, que le pregunte a ellos. Tengo una candidatura que busca construir una alternativa liberal que haga justicia, que no olvide el crecimiento“, dijo.

El ex ministro de Desarrollo Social, además, comparó las palabras de la edil de Providencia con antiguas prácticas de la política. “Que duro y doloroso para estar en Chile Vamos y eso hace cuestionarme algunas cosas. Quizás esa es la lógica que haya adentro, que es como destruir lo más rápido posible al adversario; una política muy noventera y pasada de moda como forma de posicionarse que no es ni será la mía. Ella tomó la decisión de seguir como alcaldesa, que es una buena noticia para Providencia, pero si quiere ser candidata presidencial me gustaría que no fueran los tonos en los cuales nos tratamos. Que pena, pensé que había cambiado un poco ese tono, pero pareciera que no”, sintetizó.