Sylvia Eyzaguirre renuncia a candidatura tras inscripción de Tere Marinovic como constituyente

La investigadora del CEP Sylvia Eyzaguirre bajó su candidatura a convencional por el distrito 10 tras la inscripción de Teresa Marinovic.

Cabe recordar que dirigentes de RN manifestaron su molestia luego que el Partido Republicano incorporara a última hora en la lista a la licenciada en Filosofía.

De esta manera, en una carta dirigida a la presidencia de Renovación Nacional (RN), la investigadora del CEP señaló que “Teresa Marinovic tiene todo el derecho a ir como candidata por el distrito 10; eso está fuera de dudas (…) No me corresponde a mí pronunciarme sobre las decisiones internas del partido en su elección de candidatos”.

Sin embargo, agregó que “así como Teresa tiene derecho a ir de candidata por el distrito 10 apoyada por Chile Vamos, yo también tengo derecho a decidir si quiero ir de candidata con ella como compañera en la misma lista de Renovación Nacional (…) De haber sabido las nuevas condiciones, no hubiera aceptado la oferta. El partido tiene todo el derecho a llevar a los candidatos que estime conveniente siempre y cuando cuente con la venia de los candidatos, eso no se cumplió en mi caso”.

“El problema, como pensará más de alguno, no es el miedo a perder la elección; con gusto perdería con un compañero como Cristián Monckeberg o Gonzalo Blumel, sabiendo que todo mi esfuerzo iría en beneficio de candidatos que comparten un núcleo de ideas comunes. El problema no es perder, el problema de fondo es que gane o pierda, en ambos casos, terminó beneficiando ideas y principios que no comparto“, precisó.

Agencia Uno