Senadores piden al Presidente Piñera declarar desierta licitación de Corfo

Por más de tres horas se extendió la sesión especial de la Sala del Senado citada para analizar el proceso de asignación de US$ 193 millones llevado adelante por Corfo con el fin de implementar el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) en Antofagasta y que fue solicitada por los senadores Yasna Provoste (DC), Guido Girardi (PPD) y Carlos Montes (PS), entre otros, ya que a juicio de ellos se habrían cometido “graves y evidentes” irregularidades.

Todos los parlamentarios que participaron coincidieron en solicitarle al Presidente Sebastián Piñera “tomar las medidas necesarias para declarar desierto el proceso licitatorio, además de instruir una completa investigación administrativa destinada a determinar la existencia de irregularidades y eventuales responsables”, tal como señala el proyecto de acuerdo presentado y que será votado en la próxima sesión de la Sala, porque los senadores oficialistas se negaron a darla la unanimidad requerida.

En la oportunidad, junto a los senadores de oposición, también expusieron Ennio Vivaldi y Luis Loyola, rectores de las universidades de Chile y Antofagasta, junto a Víctor Pérez, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias (ASDIT), que agrupa a 11 universidades chilenas y empresas mineras.

La posición de Corfo fue defendida por su vicepresidente Pablo Terrazas, por el ministro de Economía, Lucas Palacios y los senadores Juan Antonio Coloma y Luz Ebensperger.

Se disculparon de participar los ministros de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet y de Ciencia Andrés Couve. Lo que, a juicio del senador Ricardo Lagos, demostraría, “el escaso apoyo y la soledad en que se encuentra Terrazas”.

Al respecto, Girardi señaló que “el Gobierno del Presidente Piñera está atentando contra el futuro de Chile y por eso le solicitamos que se declare desierto esta licitación que esta plagada de irregularidades y que es un verdadero fraude que daña y no permite el desarrollo de las universidades y la ciencia chilena”.

El parlamentario indicó que “esta asignación de recursos era, justamente, para permitir que Chile desarrollara capacidades propias, pero se prefirió -a través de un proceso absolutamente irregular, donde se fueron modificando las bases para hacerla como un traje a la medida- a un consorcio norteamericano que no tiene universidades propias, sino que es una plataforma que administra recursos”.

El senador del PPD recordó que en el proceso de licitación “ASDIT obtuvo el mejor puntaje de parte de la Agencia Evaluadora Internacional que es la única que cuenta con la expertis y capacidad de hacer la tarea”.

“Pero cuando eso ocurrió crearon una instancia evaluadora nacional, con funcionarios y asesores de Corfo y Economía cuyos currículums demuestran que no cuentan con habilidades necesarias, y ellos le otorgan más puntaje al consorcio americano”, complementó.

En este sentido, sostuvo que que “luego establecen puntajes falsos, por ejemplo, en materia de participación y gobernanza al consorcio americano le otorgan el máximo de 5 puntos pese a no cumplir con ninguno de los criterios: no tienen universidades locales en Antofagasta; no tienen participación de empresas mineras, ni de proveedores como lo exigen las bases y a pesar de eso le dan el puntaje mayor”.

Girardi reiteró que “estamos ante una situación donde, desde mi punto de vista, se violaron todas las normas, para otorgarle los recursos al consorcio norteamericano que no tiene universidades propias pero que está aliado a tres universidades privadas chilenas, U. del Desarrollo, U. San Sebastián y U. Autónoma que tienen fuertes vínculos ideológicos con el Gobierno y la UDI”.

“Esto es una verdadera vergüenza, un atentado a la soberanía nacional y a la posibilidad que los chilenos podamos desarrollar la energía solar, eólica y el hidrógeno que son los mayores potenciales que tiene el país”, sentenció.

Agencia Uno