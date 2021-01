Diputado Fuentes (RN) por polémica inscripción de Teresa Marinovic: “El problema no es ella, sino que la negociación”

Tomás Fuentes, diputado de Renovación Nacional (RN), conversó este viernes con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y abordó el tema que tensionó la semana en Chile Vamos: la polémica inscripción de Teresa Marinovic como candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 10.

“Habíamos una mitad de RN que estábamos de acuerdo con traer a Republicanos al pacto porque el sistema electoral nos beneficia. Con menos votos, tenemos más constituyentes. La izquierda va tan dividida que si uno suma las listads de la izquierda, serían 79 y nosotros una. Republicanos presentó 13 nombres en 11 distritos, sellamos un pacto y que esa noche apareciera gente distinta es una deslealtad porque a los que convencimos nos terminaron engañando“, dijo.

Bajo esa misma línea, el parlamentario siguió con su postura crítica. “Ella (Marinovic) apareció en la noche, es medio tramposo. Esto no es un juego de Tomás vs. Pedro, es un equipo. Los votos de Silvia (Eyzaguirre) se suman a Teresa Marinovic y viceversa. Estaba la cancha y el árbitro, pero no conocíamos al arquero, técnico y delantero. Es medio mañoso, innecesario”, aseveró.

¿Cuál es el problema central en esta situación? “El problema no es la Tere, es la negociación. El problema no es de Republicanos, el problema es de los RN que dijeron ok porque dices ok a la medianoche cuando ya había una carta firmada. Ahí hubo que haber dicho que no”, cerró.