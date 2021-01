“No tengo apoyo suficiente”: Insulza se baja de carrera presidencial en el PS tras irrupción de Narváez

El senador José Miguel Insulza (PS) desechó ir como candidato presidencial, luego que apareciera como carta en su partido la exministra del gobierno de Michelle Bachelet, Paula Narváez.

“Yo he decidido no postular, lo había decidido hace días, pero ahora es claro que estamos en camino a una decisión democrática dentro del partido que seguramente va a ser decidida por votación si es necesario y, por tanto, este tema ya está superado. He tomado mis propias decisiones y no voy a postular”, explicó el legislador a El Mercurio.

En ese sentido, reconoció que “no tengo apoyo suficiente. Los candidatos no postulan cuando no tienen el apoyo suficiente y yo, dentro del partido, no he conseguido desarrollar suficientes apoyos”.

“Creo que la candidata del partido seguramente va a ser Paula Narváez, pero creo que sería bueno que tuviera competencia y hubiera una elección interna. Uno no está dispuesto a ser la competencia cuando sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar”, añadió.

Además dijo que “no es que no me sienta capaz de competir, el punto es que uno tiene que competir cuando tiene posibilidades de ganar y después de un año de decidir que estoy disponible, me queda muy claro que no tengo ninguna posibilidad de ganar”.