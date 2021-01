Beatriz Sánchez y su opción de Constituyente: “No porque fui a una presidencial una vez tenía que seguir los mismos pasos”

La ahora candidata a la Convención Constitucional, Beatriz Sánchez, hizo sus descargos luego de que el presidente de Comunes, Jorge Ramírez, diera a conocer que ella ya no sería la carta presidencial del bloque.

“Una decisión de esa envergadura, que tiene que ver conmigo y obviamente impacta al FA, tenía que comunicarla yo”, dijo en entrevista con La Tercera.

“Siempre me ha parecido mal que se hable por otro y más aún que los hombres traten de explicar lo que queremos decir nosotras. El FA había sido súper respetuoso hasta ese momento de mis tiempos y se rompió algo”, dijo.

Respecto a su postulación como Constituyente dijo que “en la convención vamos a definir las reglas del juego para los próximos 50 años. Cuando ingresé a la política formal lo hice con una idea muy concreta, que era hacer cambios para Chile, y hoy el lugar donde se concreta eso es en la Constitución. Tengo clarísimo que ese es el lugar donde me gustaría estar”.

Sobre su poca posibilidad de ganar la carrera presidencial, afirmó que “llegar a la Presidencia es muy importante, pero siempre nos preguntamos quién tiene el poder en Chile”.

“En el segundo gobierno de Michelle Bachelet, con una propuesta muy atractiva, y con mayoría en las dos cámaras, ¿cuánto pudo avanzar? Sin duda que tienes poder como Presidenta, pero los cambios estructurales para Chile tienen que ver con cambiar la Constitución”, insistió.

“La presidencial del 2017 fue una elección, se cerró una etapa para mí y todo lo que venía después era otro camino. No porque fui a una presidencial una vez tenía que seguir los mismos pasos, nunca me planteé eso. Entiendo que había un imaginario, lo tengo claro, pero no era el mío. Esto de que fuera siempre la excandidata presidencial era algo que me incomodaba un poco”, añadió.