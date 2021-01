Diputada Pérez por condena a exalcaldesa de Antofagasta: “Espero que cumpla su condena en la cárcel”

Tras conocer la condena otorgada por el Tribunal Oral en lo Penal contra la ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo por fraude al fisco, la diputada por la región de Antofagasta, Catalina Pérez, se refirió a la sentencia.

“Las y los antofagastinos no olvidaremos el tremendo daño que le hizo a la ciudad. Yo espero que cumpla su condena en la cárcel y que nunca más vuelva a ocupar un cargo público. No más abuso, no más corrupción en el Estado ni en los municipios”, señaló la diputada por la región de Antofagasta.

Cabe recordar que el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a 5 años y 1 día de presidio efectivo a la exalcaldesa de la comuna, Karen Rojo, por el delito de fraude al fisco, en el denominado “caso Main”.

El pasado 27 de julio, la municipalidad de Antofagasta había confirmado la inhabilidad de la ahora exalcaldesa para ejercer el cargo, tras la apertura del juicio oral en su contra por fraude al fisco y negociación incompatible.

En noviembre pasado, Rojo renunció definitivamente a su cargo, afirmando que “ocho años al servicio de mi amada Antofagasta es sólo el inicio de las grandes cosas que quiero hacer por nuestra ciudad”.