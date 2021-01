Felipe Kast pone mesura al nombre de Ignacio Briones como candidato: “No lo ha decidido ni el partido, ni él”

El senador Felipe Kast desistió de sumarse a la carrera presidencial, argumentando que Evópoli “no es un partido de una persona, hemos logrado construir un elenco”.

En ese sentido, dice que la colectividad busca dar oxigenación a la política el 2021, y eso significa que otra persona pueda presentarse para el desafío, que él ya realizó en las elecciones primarias del 2017.

Entre los nombres suenan la ministra de Transportes, Gloria Hutt; el diputado Luciano Cruz-Coke; y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Justamente este último nombre es el que ha tomado más relevancia estos últimos días, sin embargo, Kast pone paños fríos.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, precisó que “va a ser el consejo del 30 de enero” el que decida quién será su candidato. “Y hay algunos que ya le estaban pidiendo al ministro Briones que renunciara, no ha dicho ni pío y ya le están pidiendo que renuncie. No lo ha decidido ni el partido, ni él. Yo les pido un poco más de calma, hay tiempo”.

Sobre la declaración del presidente del partido, Andrés Molina, quien afirmó que Briones estaría abierto al desafío, Kast pone mesura. “Andrés Molina siempre es muy entusiasta, hay que dejar que no le pongamos intenciones a personas que no han dado su parecer”, sostuvo.

Con respecto al pacto para la Convención Constitucional con el Partido Republicano, el senador dijo que “para Evópoli fue un sacrificio importante, probablemente fue el partido que tuvo que hacer el mayor esfuerzo, por nuestras bases probablemente, muchos no querían. Pero creo que fue lo correcto. Hoy día necesitamos unidad del sector”, dijo.

No obstante, dijo que no le gustó las inscripciones a última hora y que desataron críticas al interior de Chile Vamos, especialmente la candidatura de Teresa Marinovic. “No me gustó, porque se había llegado a un acuerdo de 13 nombres, esa parte no me gusta. Lo cierto es que fue RN quien inscribió como independiente en su cupo, no fue Evópoli. Fue una decisión de RN y entiendo que fue porque no sé si los amenazaron, o qué, de no firmar el pacto, lo que me parece de mal gusto”.