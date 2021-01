Ministro Briones tras ser considerado por Evópoli como presidenciable: “Me toma por sorpresa, es un honor grande”

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a la posibilidad convertirse en precandidato presidencial, a raíz de que su nombre comenzara a sonar como eventual carta de Evópoli, luego de que el senador por la Araucanía, Felipe Kast, dejara en claro su rechazo a ser candidato presidencial.

“A mí esto me toma por sorpresa, es un honor grande”, dijo el titular de Hacienda, tras ser consultado por una eventual candidatura.

Posteriormente, enfatizó que este fue uno de los temas que habló con el Presidente de la República, Sebastián Piñera: “Hablo todos los días con el Presidente de distintos temas”.

“Me honra, me pilla por sorpresa, no es algo que tuviera en mi retina, ni contemplado, ni buscando. Pero hoy día soy ministro de Hacienda, tenemos desafíos bien grandes y en los que estoy concentrad”, complementó Briones.

Ante la insistencia de conocer una respuesta sobre si aceptaría presentarse como candidato presidencial, el secretario de Estado aseguró que está abocado en ser ministro de Hacienda.

“Hoy día estoy abocado 100% dedicado en ser ministro de Hacienda, porque tenemos proyectos urgentes, no hemos parado, a ustedes les consta. Y no vamos a parar, porque hay desafíos importantes que van en beneficio de los chilenos y chilenas”, cerró.