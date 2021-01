Felipe Kast responde a los “preocupados por la economía”: “Si hay una buena noticia, es que el próximo presidente sea alguien como Ignacio Briones”

El nombre de Ignacio Briones sigue tomando fuerza para ser el candidato presidencial de Evópoli. Sin embargo, el mismo ministro de Hacienda dijo ayer que por ahora esta enfocado en su cargo. “A mí esto me toma por sorpresa, es un honor grande”, manifestó. “Pero, yo hoy estoy full abocado a ser ministro de Hacienda”, añadió.

No obstante, hoy el vocero de Gobierno precisó que “él no ha contestado a esa solicitud que le hace el partido”. “Evópoli le ha pedido a distintas personas, no solamente al ministro Briones que pudiesen ser potenciales candidatos. El ministro Briones ha dicho que hoy está abocado 100% a ser ministro de Hacienda, y así entonces seguirá siéndolo”, sostuvo.

Por su parte, el senador del partido Felipe Kast dijo hoy que “sin lugar a dudas el ministro Briones sería un tremendo candidato presidencial, pero calma, recién el 30 de enero Evópoli va a tomar su definición con el consejo general y, luego, si eso ocurre, tendrá que pensarlo con su familia para asumir este desafío”.

Además, Kast respondió a quienes “manifiestan su preocupación por la economía”, aludiendo sin referirse personalmente a la crítica que hizo José Antonio Kast esta mañana. El presidente del Partido Republicano emplazó a Briones a definirse como candidato o ministro.