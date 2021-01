José Miguel Insulza tras bajar su candidatura: “Paula Narváez tiene más posibilidades”

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el senador José Miguel Insulza (PS), abordó la precandidatura de Paula Narváez, representante de la tienda en la carrera a La Moneda, asegurando que -a su juicio- tiene “más posibilidades” que él.

“En realidad estas cosas uno la hace y después verá si tienen resultado y, la verdad, que no tuvieron mucho resultado, por lo menos no suficiente. Había encuestas, yo figuraba, pero muy abajo. Yo no creo en los milagros, ni en las aventuras en política. La gente que no tiene apoyo suficiente tiene que reconocer que no tiene apoyo suficiente”, argumentó el político que reconoce este factor de incidencia en su decisión para no competir.

Insulza aseguró que el partido tiene que tener un candidato o candidata. Si no se hubiese presentado Paula Narváez, él habría insistido, afirmó, para no repetir lo que ocurrió en las últimas elecciones presidenciales.

“Sí, habría insistido, porque creo que el Partido Socialista debe tener un candidato o candidata, la vez pasada no lo hubo. El comité central simplemente decidió entre Ricardo Lagos y Alejandro Guillier por votación en una sesión que la cual casi nadie supo”, respondió.

“Entonces, yo no quería eso, yo quería realmente, como lo ha dicho Paula Narváez también, una primaria ciudadana con participación. Y si mi nombre servía para que hubiera por lo menos una primaria ciudadana para el partido, yo estaba dispuesto. Pero en la medida que surgió ella y ciertamente tiene más posibilidades, yo naturalmente no me considero obligado a continuar“, continuó el exministro en los gobiernos de la Concertación.

Con respecto a si apoya unas primarias dentro de la tienda socialista, Insulza dijo que mañana se decidirá en el Comité Central del partido.

“Mañana hay un pleno en el Comité Central para decidir esto, la cual yo desgraciadamente no podré asistir, porque voy a ir volando ese momento entre Arica y Santiago. Pero, lo que yo puedo asegurarle a usted que mañana se va a decidir y hacer una convocatoria amplia, para decir que todos los que quieran deberían anotarse para ser candidato y dar un plazo para que se inscriban”, dijo el también abogado.

“Ahora, si se inscriben candidatos tiene que haber una primaria amplia por cierto. Yo no estoy muy seguro de si hay una sola candidata, que es muy probable, porque ciertamente Paula ha tenido muy buena acogida en el partido. Entonces, de pronto, nadie se presenta. No estoy muy seguro de hacer un acto de votación en pandemia para rectificar una sola persona, pero por lo menos una proclamación importante habría que hace”, expresó.

Finalmente, se refirió a si Paula Narváez es heredera de la expresidenta Michelle Bachelet.

“Yo no sé, en estas cosas las herencias sirven poco, porque uno puede ser heredero de alguien, pero al tiempo que le toca es completamente distinto que le toco a su antecesor. Ella ciertamente fue ministra de Bachelet, una persona importante en los equipos de ella (…). Yo la conocí a ella en New York trabajando por Michelle Bachelet, trabajando con ella en ONU Mujeres. Es un persona muy ligada a la presidenta Michelle Bachelet. Pero, como le digo la herencia en materia política son discutible, porque a usted le puede tocar en un tiempo y a otro le toca en tiempo malo y eso lo hace muy distinto”, cerró el parlamentario.