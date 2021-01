Se ausentará 21 días: Florcita Motuda presentó licencia médica tras acusación de violación por parte de expareja

El diputado Florcita Alarcón presentó este martes una licencia médica que lo ausentará por 21 días del Congreso. Recién en marzo volverá debido al receso legislativo al que entrará el Poder Legislativo en febrero.

Esto se da a días después de conocer una entrevista con el testimonio de su expareja que lo acusa de violación.

La mujer de 25 años indicó a “La Voz de los que Sobran” que ha sido complicado la revictimización que ha sufrido tras presentar la denuncia.

“Él empieza a mutar con el tiempo. Al principio me dijo que me quería embarazar, darme un hijo, pero luego empieza a mutar en una persona controladora. Me decía cómo me tenía que vestir, me pedía que me sacara los calzones y los sostenes. No me dejaba tomar Coca-Cola ni fumar”, detalló la joven, quien tuvo una relación de dos años con el músico.

Además, la denunciante comentó que el parlamentario la obligó a tener relaciones sexuales con otros hombres.

“Yo lo acepté, pero cada vez que los tuvimos (tríos) no pude dormir, porque era una cosa bien machista. Él filmaba, pero yo no sentía nada por la otra persona. Entonces era como raro. Y yo le decía que no filmara por favor, pero filmaba igual. Luego le mandaba los videos a su jefe de gabinete y me decía que eso era lo que hacían los hombres”, explicó.