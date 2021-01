Diputado Jorge Durán (RN) criticó a Carlos Larraín: “Se viene equivocando hace rato; le molesta que no nominen al candidato que quiere”

Jorge Durán, diputado de Renovación Nacional, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a los dichos del ex presidente del partido, Carlos Larraín, quien mediante una carta sostuvo la existencia de un “ataque interno para desestabilizar” la precandidatura presidencial del senador Francisco Chahuán. De hecho, pidió la cancelación del Consejo General programado para este sábado.

“Son momentos complejos en Renovación Nacional y es lamentable que figuras históricas del partido estén dando este espectáculo, ingresando más condimento a esto y que no ayuda mucho a la sana convivencia del partido, que no ayuda a la derecha”, dijo.

“A don Carlos (sic) le tengo mucho cariño, pero no se equivoca en esta pasado sino que se viene equivocando hace mucho rato”, complementó el parlamentario, quien ahondó en su crítica hacia el histórico ex timonel. “Está jugando con la institucionalidad del partido y el futuro presidencial de Chile. Lo que le molesta no es que se vaya a nominar lo antes posible un candidato a la presidencia, lo que le molesta es que no sea el candidato que él quiere, ser un patrón de fundo y a elegir el candidato“, aseveró.

Sobre la misma, Durán elogió las cualidades que diferencian a Mario Desbordes de la antigua gestión de Larraín. “Mario Desbordes, si bien era cercano a él, en este último tiempo ha mostrado mucha cercanía a una centroderecha social más enfocada en los problemas de la gente común y corriente, y no seguir cuidando el estatus quo que permitiría que los grandes consorcios económicos tuvieran grandes utilidades pasándolo muy bien y desconociendo lo que pasa”, justificó.