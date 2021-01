“¿Habrá visto alguna vez una ecografía?” y “Sé que te complican los videos”: El cruce tuitero entre Diego Schalper y Maite Orsini por proyecto de aborto

En la comisión de Mujeres y Equidad de Género, la presidenta de la instancia, la diputada Maite Orsini (RD), solicitó “tener cuidado con el lenguaje” y “evitar llamar al feto o cigoto, niño o guagua” durante las exposiciones, en el marco del debate del proyecto de despenalización del aborto.

En esto, no estuvo de acuerdo el diputado Diego Schalper (RN), quien en Twitter la criticó. “¿Habrá visto alguna vez una ecografía? ¿En qué mundo vive? No le vamos a aceptar su censura ideológica, porque los que hemos sido padres/madres no decíamos ‘mira, ahí está el cigoto que será mi hijo’, sino que desde muy temprano decimos al ver ecografía ‘mira, ahí está mi hijo/a"”, escribió.

Orsini, por su parte, respondió. “Diego, el proyecto no incluye una imposición a los términos que ocupen quienes deseen tener un hijo en las eco, para que no te alteres”, replicó.

“En el Congreso en tanto, quienes legislamos debemos usar los términos adecuados. PD: sé que te complican los videos, pero dije niño, no hijo”, concluyó la parlamentaria.