Karol Cariola y policía comunitaria mapuche: “El Estado chileno ha sido negligente”

La diputada comunista, Karol Cariola, se refirió al anuncio de las comunidades de Temucuicui de crear una policía comunitaria mapuche tras la realización de su Lef Trawün, recordando los graves hechos de violencia ocurridos en los últimos días.

“Entiendo que los vecinos, vecinas, las comunidades de Temucuicui después del allanamiento agresivo, brutal y desmedido que llevó adelante el Estado de Chile a través de 800 efectivos de la PDI donde no solo terminaron varios heridos, sino que además terminó un PDI muerto y fue detenida de manera totalmente irregular la familia de Camilo Catrillanca (…) evidentemente la comunidad de Temucuicui tiene que tomar medidas respecto de cómo resguardarse”, lamentó.

Cariola dijo entender esta decisión adoptada por las comunidades mapuche, advirtiendo que “espero que esto no termine siendo por la negligencia del Estado chileno de no querer resolver las relaciones con el pueblo mapuche como corresponde en términos políticos y no generando este tipo de agresiones innecesarias”.

Para la parlamentaria del PC, este anuncio no puede terminar en algún tipo de enfrentamiento civil “donde existan grupos de civiles que tengan que salir a defenderse contra las policías. Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones deben estar al servicio de la protección de todos los ciudadanos que habitan este territorio, incluido el pueblo mapuche, sin embargo lo que ha ocurrido es todo lo contrario, es un ataque, hay una persecución y una militarización al pueblo mapuche que es evidente”.

Por último, la diputada criticó que un operativo de la magnitud del de Temucuicui no se haya realizado nunca en las poblaciones donde el narcotráfico está presente y llamó al Gobierno a tomar la delantera en establecer una nueva forma de relacionarse con el pueblo mapuche.

“Jamás en ninguna de las poblaciones donde hay narcotráfico real en la Región Metropolitana vimos un allanamiento de las características del que se vio en Temucuicui y esa es una realidad y tenemos que ponerla sobre la mesa a la hora de hacer el análisis de cuál es la intención de hacer lo que se hizo y es por eso que entiendo la determinación de organizarse, de protegerse”, afirmó.

En ese sentido, agregó que “creo que el Estado chileno tiene que tomar la delantera en relación a establecer una nueva forma de relación porque los precedentes que tenemos, donde se han generado allanamientos irregulares, donde se han generado persecuciones y donde además hay montajes por parte de las policías , han generado una evidente situación de tensión y de desconfianza entre la comunidad mapuche, la comunidad de Temucuicui con respecto a nuestras policías y respecto al Estado chileno conducido por un gobierno que no tiene ninguna consideración ni mucho menos disposición y voluntad a dar un diálogo con la comunidad mapuche como corresponde”, concluyó.

Agencia Uno