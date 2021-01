“Mario Desbordes es la mejor figura que tenemos hoy en Renovación Nacional”

Jorge Durán, diputado de Renovación Nacional, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura sobre el escenario presidencial del conglomerado, teniendo en cuenta que este sábado se realizará el Consejo Nacional que dirimirá a Mario Desbordes o Francisco Chahuán como representante del partido para las primarias de Chile Vamos.

“Renovación Nacional no se puede quedar atrás. Mientras más tiempo se demora en nominar a un candidato presidencial, más espacios pierde en esta carrera. Mario Desbordes es la mejor figura que tenemos hoy“, sostuvo.

“No tengo nada en contra del senador (Francisco) Chahuán, pero lleva corriendo mucho tiempo esta carrera y en las encuestas no marca. Hay que ser pragmático, objetivo y quizás esta pasada no sea la de él, puede ser más adelante”, complementó el parlamentario, quien destacó las fortalezas del ex ministro de Defensa.

“Realmente el que lleva poco tiempo corriendo esto y la gente de manera espontánea ha planteado es que Mario Desbordes debe ser una candidatura presidencial porque tiene mucha cercanía con la gente. No sólo es respetado por la gente de derecha, sino que también por la de centro y nos permite abrir ese abanico”, aseveró.

“Si Mario es nominado como candidato presidencial, las primarias las ganaría y ganando las primarias, sería el próximo Presidente de Chile”, cerró Jorge Durán.