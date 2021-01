Diputado Schalper y situación en RN: “Es la consecuencia de no haber tomado las decisiones que proponíamos”

Diego Schalper, diputado de Renovación Nacional (RN), dialogó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y comentó la compleja situación que se vive en la interna del partido a pocas horas del Consejo General que definirá al precandidato presidencial que competirá en las primarias de Chile Vamos.

“Lo que está sucediendo en RN es la consecuencia de no haber tomado las decisiones que en algún minuto algunos, modestamente, proponíamos. Si hubiésemos tenido elecciones internas en noviembre, una directiva empoderada, no hubiésemos tenido estas complicaciones. Lo que se tiene que hacer mañana (sábado) es proclamar a un candidato presidencia, le hará bien al partido contar con un candidato como lo va a tener la oposición“, expresó.

El parlamentario, además, abordó la “libertad de acción” que propuso el conglomerado a la hora de dirimir su apoyo a a un candidato determinado. “Soy partidario que la libertad es libre y mientras más alternativas hayan, mejor. La política, como pocas actividades, es una actividad voluntaria y buscar imponerle a alguien por vía estatutos una determinada adhesión no funciona a ningún nivel“, dijo.

“Las adhesiones en política no son forzadas, si no se dan naturalmente no se pueden imponer. El tema presidencial tiene que ser la consecuencia de un entusiasmo colectivo, de ideas, propuestas, estilos de trabajo. Espero que mañana entendamos esto, y pretender imponer un apoyo por la fuerza es algo que nadie entendería”, cerró Schalper.