Paula Narváez se reunió con concejales y alcaldes del Partido Socialista

Este sábado, la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, se reunió con un centenar de concejales y alcaldes de todo el país, donde leyó un documento en que aborda varios desafíos territoriales y nacionales.

Durante el encuentro, los y las concejales manifestaron la necesidad de un cambio a la ley de municipalidades y avanzar en la paridad en gobiernos locales. Además, sorprendieron manifestando su voluntad de patrocinar la candidatura de la figura del PS.

Al iniciar su intervención, Narváez se emocionó al recordar a su padre concejal, a quien acompañó en muchas ocasiones durante su infancia, en sus actividades territoriales.

“Esta campaña nació de las bases, de las mujeres, militantes, e independientes que fueron sumándose, eso no lo podemos perder”, partió comentando la candidata. Además, sostuvo que el país se enfrenta a un escenario importante, y que la principal tarea será la recuperación, ya que “la pandemia ha mostrado las contradicciones y desigualdades”

La ex vocera de gobierno dedicó varios minutos a hablar sobre la recuperación post pandemia, señalando que la crisis debe ser una ventana de oportunidad para “volcar todos los paradigmas de gobernanza hacia la base”.

“Reactivar la economía, impulsando una política de shock hacia las pymes, las economías locales, fortaleciendo la relación entre emprendedores y municipios. Poner a disposición los gobiernos locales con la reactivación y generación de empleo, con una mirada de innovación, que recupere, además, la empleabilidad de la mujer. Los municipios cuentan con toda la capacidad de impulsar el desarrollo económico, pero no puede seguir haciéndose desde la tecnocracia. Las comunidades deben ser protagonistas en el desarrollo local”, puntualizó.

Narváez también sostuvo que “la derecha actuó de manera deliberada al desproteger a las personas ante esta crisis, obligándolas a echar mano de sus propios recursos. Tenemos la urgencia de volver a proteger y demostrar que vamos a reactivar el país con todos y todas de abajo hacia arriba”.

“La política de lo posible no da para más, debe ser reemplazada por la política de lo necesario. El gran llamado ciudadano es que de aquí en adelante la política debe tener como principal norte el bienestar de la gente sin importar su origen ni su condición, no hay otra forma de hacer política que no sea dialogando de cara a la ciudadanía”, explicó, al referirse sobre el estallido social y las demandas ciudadanas.

Un punto destacado del mensaje, fue la situación de las mujeres ante la violencia de género. La ex vocera expresó que se debe dar un impulso a la asociatividad entre el estado central y los municipios en materia de género y protección de las mujeres.

“La desigualdad y la violencia de género que parte en el hogar muchas veces los municipios son los únicos que pueden llegar a tiempo para evitar hechos que tanto nos duelen y conmocionan como sociedad, como son los feminicidios”, indicó.

En ese sentido, también propuso elevar las unidades de género al nivel de direcciones con presupuesto propio e incorporar el enfoque de género en todos los programas, que cada comuna del país cuente con una casa de acogida, y generación de programas de participación en materia de género.

Narváez también tuvo palabras para referirse a las comunidades LGTBI, proponiendo dar “impulso a una política local de inclusión de la disidencia sexual. No podemos seguir teniendo ciudadanos excluidos de sus derechos fundamentales, que no permiten el desarrollo integral de sus vidas”.

Finalmente, respecto al proceso constituyente, la ex ministra sentenció que “la convención no puede quedarse encerrada en Santiago, manifiesto mi esperanza y mi llamado a que la convención recorra las regiones, se reúna y sesione de cara a la ciudadanía en cada territorio”.