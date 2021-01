Senadora Rincón anunció que apelará a la multa impuesta por la Comisión de Ética

La senadora y candidata presidencial de la DC, Ximena Rincón, anunció que apelará a la multa de 500 mil pesos impuesta por la Comisión de Ética de la Cámara Alta, tras infringir la Ley de Lobby.

Esto luego de sostener una audiencia con la Asociación de Asesores Previsionales en septiembre de 2020, y que no fue consignada a tiempo en la plataforma Infolobby, como se exige por ley.

Consultada al respecto, Rincón afirmó que “no tengo mucho que comentar porque efectivamente me lo comunicó José García, y la infracción es porque hubo, valga la redundancia, una infracción a la norma de no registrar la audiencia”.

“Es un incumplimiento objetivo y está bien cursada la multa. Yo lo comuniqué a la comisión apenas lo advertí, y las audiencias fueron registradas”, aseguró.

La parlamentaria reiteró que “es una infracción a un incumplimiento objetivo, el cual yo comuniqué a la comisión, sino la comisión no sabría, y yo reparé esto”.

Finalmente, la abanderada de la DC anunció que “voy a apelar obviamente, porque no existe ninguna intencionalidad y apenas tomé conocimiento del hecho lo reparé”.

Agencia Uno