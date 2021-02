Ministro Delgado argumenta salida del gobernador de Talca: “No podemos aceptar que se salte el calendario de vacunación”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, confirmó durante esta tarde la salida del gobernador de la Provincia de Talca, Jaime Suárez, luego que éste se “adelantara” al proceso de vacunación masiva contra el Covid-19 en la comuna de Constitución, no cumpliendo así con el calendario establecido por las autoridades.

“Acá ha habido un esfuerzo de meses, de todo un Gobierno, pero también de municipios, de la comunidad, esto no tiene que ver con colores políticos, esto tiene que ver con que más que una vacuna tradicional lo que está llevando esperanza a la gente y por eso es tan importante aplicar todos los protocolos que, como Gobierno, hemos exigido, por ejemplo, a los municipios, a las clínicas, a los hospitales, a la comunidad en general y tenemos que ser muy riguroso en cumplirlo”, declaró el secretario de Estado en conversación con 24 Horas.

Bajo este punto, insistió en que “el Gobierno debe tener una sola voz al respecto y por lo tanto, justamente estamos hablando que adelantarse, más allá de que esto lo habría hecho el municipio, por supuesto, la autoridades que tienen que hacer cumplir ese calendario, también debe estar en la misma línea”.

“La información es que un municipio en particular, de la Región del Maule, comenzó la vacunación hoy, no solamente saltándose el calendario, sino también, la edad de la persona vacunada y eso por supuesto no podemos aceptarlo, porque si lo hace un municipio en particular, finalmente lo van a hacer todo, y sabe cuál es el problema detrás de todo esto, ni siquiera es un tema de un capricho, acá lo que hay detrás, es si nos saltamos el calendario, si empezamos a vacunar a quien queramos donde queramos, el peligro de aglomeración futura es muy alto”, complementó.

En este sentido, detalló que la vacunación “es un proceso que tiene la particularidad que comienza en las edades más altas, y va decreciendo, conforme pasan los días, eso nos da la oportunidad por supuesto que el primer día, estamos hablando del personal de salud, que incluso comenzó hoy en algunos lugares, en algunos hospitales, algunos centros médicos, mañana también lo que es la salud municipalizada, los funcionarios que vayan a atender a las distintas comunidades que también se van a vacunar“.

“Pero el público objetivo mañana son personas de 90 años o más, por lo tanto el flujo que vamos a tener el primer día, no es tanto sino que estas personas, muchas veces, la gran mayoría de ellas, incluso son vacunadas en domicilio, porque los municipios, y los distintos servicios de salud a lo largo de todo Chile ya tienen la experiencia que viene de la influencia”, concluyó.