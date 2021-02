Daniel Jadue: “Hay que reconocerle al Gobierno que las vacunas hayan llegado y que se estén suministrando”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, valoró el proceso de vacunación que se está desarrollando en el país y que ya lleva 1.025.580 personas inoculadas con la primera dosis contra el Covid-19.

En declaración a El Mercurio, la autoridad comunal dijo que “tenemos un Gobierno con un pésimo manejo de la pandemia, pero al que sí hay que reconocerle que las vacunas hayan llegado y que se estén suministrando“.

“Uno no comparte la estrategia hospitalo-céntrica que desarrollaron en un momento, pero también se tuvo una pequeña corrección por darle mayor importancia a la salud primaria y compartir la información. De todas formas, creo que la estrategia sigue siendo discutible y que la pandemia se va a ir alargando en el país“, sostuvo.

Por otro lado, Jadue también se refirió a las críticas por el medicamento Avifavir que importó para su uso clínico en la comuna. “Me dan lo mismo las críticas que están hechas desde un escritorio. La tomaría en consideración si estuvieran en el territorio. Hay que dejar que las instituciones funcionen. Me llama profundamente la atención que el Colmed no haya dicho nada cuando en octubre se aprobó el mismo medicamento, pero de una marca india”, contestó.

“Esto está aprobado para uso clínico, tratar efectos de la pandemia por el ISP. Voy a seguir haciendo lo mismo, le moleste o le duela al que le duela. En el período Paris ya tenemos más muertes que en Mañalich, pareciera ser que le está yendo peor, como lo fue con las cuarentenas dinámicas“, dijo.