Candidato a alcalde por Independencia, Juan Carlos Gazmuri: “Para que la migración sea un proceso fructífero hay que hacer que la convivencia sea posible”

El candidato a alcalde por Independencia Juan Carlos Gazmuri cree que los principales problemas de la comuna en estos momentos son el tráfico de drogas, el aumento de la delincuencia y el hacinamiento.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el independiente por Chile Vamos manifestó que “Independencia ha tenido un salto muy preocupante en trafico de drogas en los últimos 15 años, pero los problemas no son aislados. Además hay un salto en los índices de delincuencia muy preocupantes, y eso va de la manos que ha habido un salto poblacional inmenso”.

En ese sentido, apunta al aspecto de la inmigración y el problema está en “cómo hacemos que el proceso migratorio en las comunas se lleve de forma ordenada y fructífera, y no desordenada generando problemas o choques culturales que no son beneficios para los vecinos”.

“Para poder lograr un proceso migratorio ordenado desde las comunas, hay que saber cómo apoyar el comercio local, cómo incentivar la formalidad en quienes quieren emprender, pero a su vez fiscalizando y poniendo orden para que las comunas puedan desarrollarse y crecer”, añadió.

En esa misma línea, el candidato hizo énfasis en que “si la migración se hace de forma ordenada puede ser enriquecedora, pero si es desordenada se producen choques culturales que finalmente no beneficia en nada”.

Para graficar mejor la situación, dio un ejemplo: “Hace tiempo yo conversaba con un vecino en plaza Chacabuco, que me decía ‘me compré un departamento con los ahorros de mi vida, y finalmente me pasa que en el departamento para la izquierda la música termina las 6 am y el de la mano derecha la parte a las 8, y uno se de sus vecinos son colombianos. Cómo voy apreciar la arepa colombiana si es que no tengo tranquilidad para poder descansar’“.

“Para que la migración sea un proceso fructífero, enriquecedor, hay que hacer que la convivencia sea posible y darle la posibilidad para que los vecinos puedan descansar. Eso es un tema que no se ha comentado, que muchas veces no se habla”, dijo.

“Idealizar la inmigración creo que es tan equivocado como demonizarla, hay que ser capaces de ordenarla, hay que ser capaces de que el Estado cumplan con el rol que esta llamado a cumplir y aquí los gobiernos locales son fundamentales”, señaló el abogado de 27 años.