UDI pide al Servel retirar candidatura a concejal de Iván Roca y lo expulsa del partido

La UDI informó este lunes que envió un requerimiento al Servel para revisar las posibilidades legales de bajar la candidatura del concejal por Lota Iván Roca.

La decisión fue tomada al considerar “que las declaraciones del concejal son totalmente inaceptables y que nuestro compromiso siempre ha estado y estará con la protección de las mujeres que sufren cualquier tipo de abuso”. Esto, luego de que el edil defendiera a su hijo acusado por violación reiterada de una niña de 12 años.

Si el requerimiento ante el Servel no fue exitoso, el partido anunció que “el candidato Iván Roca no tendrá el respaldo del partido y no será apoyado por nosotros, entendiendo que sus declaraciones no representan los principios fundantes de la UDI”.

Por último, en el comunicado firmado por el presidente de la colectividad, Javier Macaya, se indica “que el concejal Iván Roca ya no pertenece a las filas del partido a raíz de esta compleja situación”.