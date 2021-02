Chahín e idea de primarias presidenciales sin la DC: “Esto va a nacer muerto porque va en contra del sentido común”

Fuad Chahín, presidente de la Democracia Cristiana (DC) y candidato a constituyente por distrito de La Araucanía, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a la idea del senador Guido Girardi de realizar una elección primaria entre el Partido Por la Democracia (PPD) y el Partido Socialista (PS) excluyendo a la Falange.

“Esta idea surge desde el temor que la candidata de al DC (N. de la R: Ximena Rincón) gane la primaria. Hay una especie de inconsistencia acomodaticia cuando durante todo este tiempo los voceros de la unidad han hablado de unidad y se les acaba el entusiasmo de la unidad cuando ven que posiblemente gane la DC. Como ellos creen que no una candidata competitiva, entonces toman la decisión de intentar hacer una primaria sin nosotros. Se comete un error estratégico desde una especie de temor de que la DC sea competitiva en esa primaria“, dijo.

“Parece que el PPD y el PS están renunciando a la posibilidad de ser gobierno y lo que buscan es atrincherarse en el Parlamento y creen que esto puede generar un polo de socialismo democrático de una lista parlamentaria sin la DC”, complementó el ex diputado, quien criticó la propuesta de Girardi. “Esto va a nacer muerto porque va en contra del sentido común. Están con la idea pequeña de una calculadora en la mano y en el momento que estamos viviendo como país, estas ideas no tienen cabida, no hay cómo sacarlas adelante”, expresó.

“Sinceramente creo que no hay que sobre reaccionar a una idea que simplemente no va a tener eco. La DC hoy sola no puede, solos no podemos ser una alternativa de gobierno“, enfatizó.