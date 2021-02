Ministro Lucas Palacios afirma que lo han llamado profesores para apoyarlo: “Lo que he hecho es darle voz a los que no tienen voz”

El ministro de Economía, Lucas Palacios, se refirió nuevamente este miércoles a la polémica que provocaron sus declaraciones, al afirmar que el Colegio de Profesores “lo único que busca son argumentos para no trabajar”, tras su oposición a volver a las clases presenciales el 1 de marzo.

“Quiero ser bien claro con respecto esas declaraciones. En primer lugar quiero agradecer y reconocer el enorme trabajo y esfuerzo que han hecho los profesores y profesoras durante la pandemia, que han tenido que trabajar en condiciones extraordinariamente difíciles para ellos y sus alumnos. Pero nada reemplaza la educación presencial”, comenzó diciendo.

“Es absolutamente fundamental que progresivamente, con todas las medidas, los alumnos vayan volviendo a la educación presencial, eso no lo digo yo, lo dicen numerosos estudios internacionales, por eso que mi crítica fue directamente contra el Colegio de Profesores, que permanentemente han estado buscándole la quinta pata al gato para postergar la vuelta presencial a clases“, insistió en su crítica contra el gremio.

Además, junto con destacar la importancia de la educación, Palacios dijo que “con mis palabras yo he querido darle voz a cientos de miles de niños y niñas en nuestro país, que probamente no lo van a ver ahora, pero el resultado de las decisiones que se tomen, lo van a ver en su futuro”.

“También he sido la voz de montones de mujeres que me he reunido durante los últimos meses, que no pueden trabajo porque no existe trabajo presencial, deben quedarse en sus casas (…) por lo tanto ellas me han pedido que busquemos la forma que vuelva el trabajo presencial, aunque sea de forma gradual“, añadió.

Por último, manifestó que también “me han contactado una serie de profesores para darme apoyo, porque ellos no se sienten representados por el Colegio de Profesores porque quieren volver cuanto antes, con todas las medidas, a la educación presencial, porque es su vocación. Lo que he hecho es darle voz a los que no tienen voz, a los que no pueden opinar y en Chile tenemos que construir un país en que todos tengan voz”.