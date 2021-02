Senador Alejandro Navarro: “Estuve al borde de la muerte”

El senador Alejandro Navarro cumple poco más de tres meses recuperándose de la revascularización cardiaca a la que fue sometido de urgencia en noviembre pasado. Este fue su tercer bypass.

“Estuve al borde de la muerte, a minutos de sufrir una muerte súbita, según lo que me cuentan los cardiólogos”, comentó el senador en entrevista con LUN sobre la afección cardiaca que sufrió el martes 10 de noviembre.

Esa misma tarde llamó a su médico de cabecera, tras sentir leves molestias al pecho. Horas más tarde ya estaba conectado a un ventilador mecánico durante seis días. Al día siguiente, el parte médico determinó que su estado era grave.

“Después de estar en la UCI me dieron de alta. Pasé siete días en mi casa junto a Carolina y a mis seis hijos, y el día siete Carolina me llevó a las 8 de la mañana a urgencias del Hospital Higueras, porque comencé a sentirme muy mal. Esa noche la pasé con dolores a la espalda que me inmovilizaban. Dolores nivel 9 en escala de 1 a 10”, detalló el parlamentario del Partido Progresista.

Hoy en día sus cuerdas vocales siguen trastocadas, tras el procedimiento de conexión del ventilador mecánico. El senador aún continúa con licencia médica. Incluso, para comunicarse, con su señora utiliza un lápiz y un papel, lo que ayuda a no forzar la voz.

“Hay uno que parece un juego y le encanta a Aleyca (su hija de un año) y es soplar una botella plástica de 500 cc de agua con una manguera. Tengo que soplar y hacer la cavidad bucal por 15 minutos al día, es como hacer burbujas”, explicó el senador de la Región del Biobío sobre cómo ejercita sus cuerdas vocales.