Colegio de Profesores pidió al Gobierno la renuncia del ministro Lucas Palacio tras su declaraciones contra el gremio

Este viernes, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, llegó hasta la Oficina de Partes del Palacio de La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente de la República, Sebastián Piñera, para pedir la renuncia del ministro de Economía Lucas Palacios.

Esta solicitud nace tras las declaraciones del secretario de Estado, quien afirmó durante esta semana que le “llama la atención que uno ve que el Colegio de Profesores lo único que busca son argumentos para no trabajar. Es un caso único en el mundo”.

A pesar de esto, fue el mismo jefe de la cartera de Economía, quien se excusó diciendo que “no era por todos los docentes, sino que por el presidente del gremio“.

En ese sentido, el mandamás del Colegio de Profesores, respondió ante las palabras. “Nos parece que es inaceptable, atenta contra la honra del profesorado y es por ello que el día de hoy estamos exigiendo la renuncia del ministro”.

“No es posible que un ministro de Estado que ostenta este cargo se refiera de esta forma no sólo a los profesores de Chile, sino a cualquier trabajador. Él no tiene derecho a basurear a ningún trabajador de este país y no tiene derecho a mentir de esa forma ni contra el presidente del Colegio de Profesores, ni en contra del gremio“, cerró.