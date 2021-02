Marcela Cubillos: “Algunos de la izquierda más radical querían escribir solos la Constitución y eso no lo vamos a permitir”

La candidata a constituyente por el distrito 11 Marcela Cubillos conversó con “Nuevas Voces” de Agricultura de las próximas elecciones del 11 de abril y de cómo se prepara para estos comicios que busca elegir a quienes escribirán la nueva Constitución del país.

La exministra de Educación enfatizó del proceso que “cuando te importa el debate cultural y el de las ideas, es ahí donde tienes que estar, más aún si aquello estará adentro de la Convención Constitucional“.

Es por eso que, tras haber ganado el Apruebo, se juega en las reglas ya establecidas, dijo. “Está bien, ganaron, este es el proceso y son las reglas del juego. Pero, en estas reglas es donde tenemos que jugar, en estas reglas del juego es donde tenemos que ir a proponer nuestras ideas, en estas reglas del juego es donde tenemos que volver a escribir en esa hoja en blanco, que nosotros no queríamos”, sostuvo la candidata.

Y agregó que “algunos de la izquierda más radical querían escribir solos la Constitución, y eso por supuesto no se lo vamos a permitir”, y complementó que “tenemos que estar ahí para que esta Constitución de verdad no represente a todos. Porque Chile es de todos, nuestro también, y no solamente de aquellos que impusieron este itinerario”.

Con respecto a los acuerdos que se debe alcanzar para escribir la nueva Carta Magna, Cubillos destacó dos cosas. Primero, “tenemos que ir a esa convención para que no primen las consignas y haya debate con argumento. Yo estoy convencida que cuando hay argumento hay convicciones, y primero hay que ganar los debates con argumento”.

En segundo lugar, señaló, se debe tener el apoyo de la sociedad civil. “Aquí es imposible que los convencionales solos logren volver escribir cosas que nos importan y vuelvan a escribir que hoy día no están y queremos llevar a esa constitución”.

En ese sentido, la abogada llamó a la derecha a que dé la batalla cultural por las ideas, ya que hay algunos que ven que no conviene. “Hay que convencerse que hay que dar esa lucha de ideas. Porque lo complejo frente a una izquierda que ha gobernado, (que) ha impuesto sus ideas; que lo único que ha traído es pobreza, desigualdad y dolor para las personas que viven ahí. Debiera hacernos convencer rápidamente que es, por así decirlo, una irresponsabilidad enorme no dar una batalla cultural“.

Finalmente, se refirió a la integración social y que puso como ejemplo concreto al Instituto Nacional, que para ella la izquierda ha destruido. “Cuando se habla de integración social, no hay nadie que haya combatido más la integración social que la izquierda. Un ejemplo concreto es el Instituto Nacional. Lo que han hecho es destruirlo“.

“Por lo tanto, no les compro ninguno de sus discursos de integración social y creo que nosotros lo tenemos en el ADN de nuestra mentalidad“, cerró la candidata a constituyente por las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén.