Presidente DC: “El Partido Comunista de hoy no es el mismo que gobernó 4 años con Bachelet, ha tomado un camino que me parece peligroso para el país”

El presidente de la DC, Fuad Chahin, aseguró este domingo que “parece ser que la mayor preocupación de algunos de la Unidad Constituyente es cómo ganarle a la DC y cómo excluir a la DC” y que “el Partido Comunista de hoy no es el mismo que gobernó 4 años con Bachelet” y hoy “es peligroso para el país”.

En entrevista con El Mercurio sobre el actual escenario político que enfrenta su partido y el rol de la oposición ante las próximas primarias presidenciales, abordó la posibilidad de sumar al Frente Amplio y al Partido Comunista a un bloque, lo que descartó.

“Sí, hoy día lo que queda del Frente Amplio se ha subsumido bajo el Partido Comunista, que ha tomado el camino de la insurrección, y eso es incompatible”, afimó.

“Lo digo porque el Partido Comunista no firmó el acuerdo del 15 de noviembre, ni quiso participar de esa conversación. Porque votó en contra de la idea de legislar la reforma constitucional. Cada vez que institucionalmente el Partido Comunista ha tenido la posibilidad de apostar por el camino democrático para poder impulsar los cambios a través de una nueva Constitución, se ha restado”, profundizó Chahín.

Tras ello, dijo que “eso marca una diferencia muy profunda respecto de un proyecto como Unidad Constituyente, que tiene que ser la alternativa del cambio democrático y tranquilo. Eso debe marcar un límite de las primarias presidenciales y de las listas parlamentarias”.

“La DC es una fuerza de cambio democrático, institucional, que quiere aprovechar este momento para poder tener una sociedad más justa, donde podamos garantizar dignidad para todos. Pero el camino no es sobre la base de la polarización, ni sobre la base de ir a rodear la Convención Constitucional”, continuó.

“Lo que hace hoy el Partido Comunista, y Jadue, que es su candidato, es tener una lógica de confrontación, de polarización, de desestabilización. El Partido Comunista de hoy no es el mismo que gobernó 4 años con Bachelet. Hoy día ha tomado un camino que me parece peligroso para el país. Y Jadue es el candidato del Partido Comunista; de eso no nos podemos olvidar”, aseveró.