Alcalde Carter y vacunación del senador Latorre (RD): “Fue una falta al criterio público”

Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática (RD), estuvo en medio de la polémica durante los últimos días tras ser vacunado contra el coronavirus a pesar de no pertenecer a los “grupos prioritarios”.

Sin ir más lejos, el parlamentario tiene 42 años y por edad no le correspondía, sin embargo, el Ministerio de Salud explicó la situación. “Estos grupos han sido priorizados y los parlamentarios están dentro de este grupo, que son personas que realizan funciones críticas para el Estado”, afirmó Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública.

“Yo creo que el senador Latorre se equivocó. No cometió una infracción porque legalmente le corresponde y quizás lo hizo para dar el ejemplo, para estimular a otros a vacunarse, pero en el caso de él no lo hubiese hecho. No cometió un crimen, no creo que se haya saltado la final. Objetivamente creo que fue una falta al criterio público. Él como senador tendrá que haber pensado todo lo contrario, pero no caeré en esta oralidad de la izquierda de juzgar al resto como si fuese un criminal”, explicó el jefe comunal.