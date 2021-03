Diputado Mulet (FREVS) por tercer retiro del 10%: “No es la mejor política, pero es el único camino por la inacción del Gobierno”

Jaime Mulet, diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), conversó este miércoles con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto al proyecto que ley que busca el tercer retiro del 10% de los ahorros previsionales y que ha generado algunas discrepancias en la oposición.

“(El tercer retiro) en ningún caso es una irresponsabilidad. Como lo hemos planteado desde el primer retiro, esto no es una irresponsabilidad. La irresponsabilidad ha estado más en el Gobierno que no fue capaz de abrir otro camino con base amplia para que puedan obtener recursos los chilenos y chilenas que los vieron disminuidos durante la pandemia”, dijo.

“Si el ex ministro (de Hacienda) Briones reconoció que llegó tarde, el retiro de fondos previsionales se convirtió en una realidad ante la necesidad imperiosa de tener recursos“, complementó el parlamentario, quien abordó la opción de que la iniciativa nuevamente vaya al Tribunal Constitucional (TC).

“Es algo presumible que va a ocurrir, pero el TC no tiene que fallar exactamente como en el segundo retiro. Pienso que para que llegue al TC, significa que gran parte de la derecha haya votado a favor como ocurrió en el segundo retiro”, enfatizó.

De todas maneras Mulet aclaró que otro retiro no es la mejor política, pero sí un apoyo para la gente. “El sistema de AFP fracasó. Tiene otra finalidad más que generar buenas pensiones. Lo importante es llegar a la gente que tiene necesidad. No es el mejor camino, pero es el único camino que queda por la inacción del Gobierno, no voy a discutir que esta sea la mejor política, pero es la que nos queda“, cerró.