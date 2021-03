“Un día de estos me encarcelan y ni sabré por qué”: Hugo Gutiérrez no pudo ser formalizado este miércoles

Este miércoles se suponía que el exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) iba a ser formalizado por los delitos de amenazas a la autoridad y omisión de cooperación pública, debido a cuando se negó a una fiscalización por parte de funcionarios de la Armada en Iquique, en agosto del año pasado.

Sin embargo, la audiencia no se pudo llevar a cabo, ya que el juzgado a cargo de hacer la notificación no lo pudo ubicar en sus domicilios, según consignó CHV Noticias.

La Fiscalía desistió agendar una nueva fecha, argumentando que puede ser que ocurra lo mismo, por lo que evalúa presentar un requerimiento simplificado o pedir que sea llevado al tribunal a través de una orden de detención.

Frente a la noticia de su formalización, el candidato a constituyente reaccionó diciendo en Twitter: “Recién me entero que mañana me formalizan por el delito de amenazas a funcionarios de la Armada. Un día de estos me encarcelan y ni sabré por qué”.