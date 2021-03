“¿Y? Ahora está callado”: Ministro Paris recuerda a “experto” que dijo que no iba haber vacuna hasta el 2022

“Yo creo que vamos a tener una buena evaluación final”, dijo este miércoles el ministro de Salud, Enrique Paris, al hacer un balance a un año del primer caso reportado de Covid-19 en el país.

En este contexto, la autoridad hizo una recopilación sobre “lo bueno y lo malo” durante esta gestión, enfatizando que Chile lidera entre los países de Latinoamérica y el mundo, en el caso de cantidad de test PCR hechos y el proceso de vacunación.

“Nosotros siempre nos achicamos, siempre nos miramos en menos, y si uno ve la prensa internacional, tenemos puras alabanzas, y aquí muchas veces críticas infundadas”, criticó.

“Acuérdense que un experto, entre comillas, dijo que no iba haber vacuna hasta el 2022. ¿Y? Ahora está callado, y por qué esta callado, porque dice que está trabajando para una candidatura”, apuntó Paris, sin decir directamente a quién se refería, aunque podría tratarse de Gonzalo Bacigalupe, actual candidato a constituyente y salubrista, por sus tuits.

Por ello, lo llamó a reconocer su error y reconocer que “las cosas se pueden hacer diferentes, obviamente porque no todos pensamos igual, pero se pueden hacer mejor”.

A ello añadió que “recibimos muchas críticas, que en un momento iba haber millones de contagiados, ciento de miles de muertos, acuérdense. Y muchas veces a estos expertos nadie los rebatía. Todos aceptaban sus opiniones, y no ha ocurrido, afortunadamente”.

“Sin embargo no hay que bajar. La pandemia no se ha sido, la pandemia sigue, y no vamos a tener efecto rebaño hasta fines de junio del año 2021“, sentenció Paris.