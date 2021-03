Comisión de Constitución del Senado aprobó proyecto de ley “Juan Barrios”

La Comisión de Constitución del Senado aprobó y despachó a la Sala el proyecto de ley “Juan Barrios”, que establece penas desde los 10 años de cárcel al presidio perpetuo, a quienes incendien edificios, aeronaves, buques, vehículos motorizados, instalaciones sanitarias, o medios de transporte, entre otros.

La iniciativa cumple su primer trámite y surgió en alusión al conductor del camión que falleció en Victoria tras haber sufrido el incendio en la máquina en la que pernoctaba.

La Comisión de Constitución aprobó en particular la iniciativa que modifica el Código Penal para sancionar a los incendiarios de infraestructura importante para el funcionamiento de una localidad o del país, en general.

Se plantea que se castigará con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo:

Cuando se ejecute el incendio en edificios, aeronave, buque, plataforma naval, vehículo motorizado, instalación sanitaria, de almacenamiento o transporte de combustibles, de distribución o generación de energía eléctrica, portuaria, aeronáutica o ferroviaria. Se incluyen los trenes subterráneos, lugar habitado u otro lugar, medio de transporte, instalación o bien semejante en que actualmente hubiere una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia.

Además, se propone sancionar con presidio mayor en cualquiera de sus grados:

1- Al que incendie un edificio o lugar destinado a servir de morada, que no estuviere actualmente habitado.

2- Al que dentro de un poblado incendie cualquier edificio, aeronave, buque, plataforma naval, vehículo motorizado, instalación sanitaria, de almacenamiento o transporte de combustibles, de distribución o generación de energía eléctrica, portuaria, aeronáutica o ferroviaria, incluyendo las de trenes subterráneos, u otro lugar, medio de transporte o instalación semejante que no estuviere destinado ordinariamente a la habitación, cuando no hubiere personas en su interior o el culpable no las haya podido prever.

Agencia Uno