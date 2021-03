Paula Narváez anuncia proyecto para asegurar paridad de género en el Congreso

A pocos días del 8 de marzo, fecha en que mundialmente se conmemora el Día Internacional de la Mujer, Paula Narváez, candidata presidencial del PS; junto a las diputadas socialistas Daniella Cicardini, Maya Fernández y Jenny Álvarez anunció la presentación de un proyecto de ley que busca establecer la paridad de género en el Congreso Nacional, en el Poder Judicial, en los consejos regionales y concejos municipales, con el objetivo de subsanar las brechas de representación de las mujeres en dichos espacios de decisión pública, entendiendo que este hecho representa un déficit en la calidad de la democracia de nuestro país.

Acompañada, además, por la exdiputada socialista Fanny Pollarolo; la vicepresidenta de la Mujer de la CUT, Julia Requena; la integrante del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés; y las candidatas a convencionales constituyentes Catalina Lagos y Carolina Garrido, la postulante a la Presidencia de la República destacó que “hemos llegado a un momento histórico que dice ‘Nunca más sin nosotras’ en ningún ámbito de la vida política, social, cultural y económica. Y eso es porque la incorporación de las mujeres en todos estos espacios es buena para la sociedad, es buena para el país y es garantía de desarrollo”.

En ese sentido, la postulante a La Moneda aseguró que esta iniciativa “viene a ratificar ese compromiso y, además a hacer la adecuación que se requiere para que esto sea una realidad. Sabemos que va a ser una negociación que, probablemente va a tener sus dificultades, como todo, pero creemos que hay un contexto de país, un contexto social y también de momento histórico que puede servir para impulsar esta iniciativa” en el Congreso Nacional.

Al respecto, la diputada Daniella Cicardini señaló que “un nuevo Chile no se puede escribir sin la voz de la mujer. Ya se logró la paridad en la convención constitucional y hoy queremos ratificar ese compromiso presentando con las diputadas socialistas una incitativa que establece paridad en el Congreso, los consejos regionales, concejos municipales y el Poder Judicial”.

“Las mujeres estamos aburridas de andar rogando cuotas de participación o que nos inscriban como candidatas a cargos de decisión. Las mujeres somos la mitad de la población y queremos que esa igualdad sea también respecto a todos los derechos. Chile necesita un salto de justicia e igualdad de género si de verdad queremos avanzar en un país más inclusivo”, aseguró Cicardini.

Por su parte, la exdiputada socialista Fanny Pollarolo destacó que “este paso tan importante, muestra cuánto hemos avanzado tras una larga lucha, pero aún falta mucho todavía. Este proyecto es muy importante porque busca integrar la riqueza y el aporte específico de la mujer a todos los ámbitos de poder”.

Finalmente, el diputado Manuel Monsalve explicó que el proyecto “busca democracia paritaria, no hay democracia si no es paritario. Hoy el 50% de la población está excluida de los espacios de toma de decisión y ellas son mujeres. No funciona la democracia con monopolios económicos ni de género. Por lo tanto, avanzar en esta línea es permitir que los derechos de las mujeres se profundicen. Yo espero que esta demanda sea escuchada por todos”.