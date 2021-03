Mario Desbordes presenta su agenda “Mujeres 50+1” en antesala al Día de la Mujer

En la antesala al 8 de marzo, el día de la Mujer, el candidato presidencial de RN y el PRI, Mario Desbordes, junto a diputadas, candidatas a constituyentes y la directora del Instituto Libertad, Consuelo Alvial, presentó su “Agenda Mujeres 50+1” y se comprometió a impulsar siete propuestas en su futuro programa de gobierno en materia de equidad de género.

Tomando con mucha consideración los datos recogidos que hay a la vista en torno a brecha salarial, participación laboral femenina, el cuidado de los hijos, casos de violencia intrafamiliar, Desbordes dio a conocer siete compromisos que impulsará en su futuro programa de gobierno. Entre ellos destaca la instalación de un Gabinete Paritario al asumir la Presidencia de la República, impulsar la creación como órgano estatal de una Defensora de la Mujer, fomentar la corresponsabilidad parental, alejamiento efectivo del agresor en casos de violencia intrafamiliar y otras medidas.

“Con este tipo de medidas queremos apuntar a una sociedad en donde hombres y mujeres tengamos las mismas responsabilidades, los mismos derechos, podamos ejercer en conjunto la responsabilidad parental, maternal, en conjunto hombres y mujeres, y como les decía defendiendo el feminismo, el feminismo en positivo, en donde hombre y mujer no están en guerra, no están en conflicto, no es una cosa de mujeres contra hombres o de poner el pie unos a otros. Es una cuestión de trabajar en conjunto, de estar codo a codo, de comprender que tenemos las mismas responsabilidades, los mismos derechos, el mismo derecho a desarrollarse, el mismo derecho a desarrollarse en términos profesionales, en términos laborales, en términos humanos”, señaló Desbordes.

Respecto al Día de la Mujer que se conmemora el próximo lunes 8 de marzo, el exministro sostuvo: “Que mañana sea una fiesta pero con los cuidados que corresponde a los protocolos Covid, no nos olvidemos que estamos subiendo de manera impresionante la cantidad de contagios, que estamos con camas UCI al límite y por lo tanto, no podemos hacer las celebraciones que quisiéramos en este minuto y en este día tan importante pero ojalá que sean en positivo”.

A continuación, el detalle de los siete compromisos de Mario Desbordes en la “Agenda Mujeres 50+1”:

1. Gabinete Paritario: Asumir este compromiso como una señal política y de principios: La política no le pertenece a sólo uno de los géneros y eso se debe ver reflejado no sólo en quiénes conducen los ministerios, las subsecretarías y los servicios, sino que en todo el aparato público, como una forma de enriquecer a los organismos del Estado, derrotar las barreras de la integración y fortalecer un modelo que incentivará aún más la participación de las mujeres en la vida pública.

2. Defensoría Pública de la Mujer: Crear una instancia estatal que permita coordinar de manera efectiva las entidades responsables de atender las denuncias de violencia intrafamiliar (VIF) y la protección de los derechos humanos de la mujer. La naturaleza de esta Defensoría Pública de la Mujer será la de una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, entre sus tareas estará la difusión, promoción y protección de los derechos de las mujeres, a través de una respuesta oportuna y eficiente de protección a la mujer, especialmente a las que pertenecen a grupos más vulnerables, mediante la protección y representación jurídica en diversas temáticas, como violencia, vulneración de derechos laborales, causas de familia y alimentos.

3. Alejamiento Efectivo del Agresor en casos VIF: La ley N°19.968, que creó los Tribunales de Familia y la 20.066, de Violencia Intrafamiliar (2005), contemplan una serie de herramientas al poder judicial y las policías para poder enfrentar casos de Violencia Intrafamiliar. No obstante, cada año, un número dramático de mujeres sigue siendo víctima de violencia por parte de sus parejas y un número aún más doloroso de casos, muere a manos de sus parejas. En 2020, en Chile hubo 42 femicidios consumados y en 2021, según datos de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, ya se han registrado 10 femicidios en los primeros dos meses del año. Por esto, proponemos que se incorpore de una vez el uso de tobilleras electrónicas en aquellos casos en que la Justicia dictamine medidas precautorias por casos graves de VIF, en que la vida de la mujer esté en riesgo. Además, implementaremos un sistema asociado a una App especial para la víctima, que permita alertar a tiempo de la violación de esta medida y que se produzca un contacto expedito a redes de apoyo y policías.

4. Igualdad de Derechos en la Sociedad Conyugal: Necesitamos con urgencia que el proyecto de reforma al Código Civil, respecto a la administración del patrimonio en la sociedad conyugal, se convierta en ley. La norma, vigente desde el año 1855, designa al varón como el exclusivo administrador de los bienes del matrimonio, aún cuando estos sean de la mujer. La ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, calificó esta situación como “la más simbólica de las discriminaciones arbitrarias contra la mujer que persisten en nuestra legislación”. Esta propuesta no puede esperar, por lo que llamamos al gobierno a priorizar la tramitación de esta iniciativa que se encuentra en el Congreso, para que sea despachada este mes de marzo.

5. Corresponsabilidad parental y permiso del padre irrenunciable: Queremos fomentar la corresponsabilidad parental, con una serie de medidas. Una acción en concreto es el cambio en el financiamiento del permiso parental del padre, pasándolo a cobertura fiscal y no de cargo del empleador. Además, transformaremos este permiso en irrenunciable, pues es necesario terminar con la participación del padre en la crianza de los hijos “en la medida de lo posible”.

6. Promover más vocaciones científicas y tecnológicas en niñas y adolescentes: Queremos terminar con la discriminación contra la mujer en la etapa más importante, como es la formación académica y profesional. Nos concentraremos en atender el origen del problema, tal como nos han señalado indicadores como los de la prueba PISA de matemáticas, en que la diferencia en los resultados de las y los adolescentes chilenos es de 25 puntos a favor de los hombres, siendo de las más amplias de la OCDE. También con la configuración de las carreras relacionadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en que solo hay 27% de mujeres. Para esto, entre otras medidas, destinaremos más recursos al programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, para financiar iniciativas dirigidas especialmente a ellas. El programa cuenta hoy con 18 proyectos asociativos regionales, enfocados en fomentar la indagación para primeras edades, la investigación e innovación escolar y promover, en conjunto con UNESCO, un acceso especial a la educación superior que reconoce y premia esta trayectoria.

7. Paridad electoral: Como el partido político que tiene la bancada más grande de parlamentarias en el Congreso, sabemos perfectamente de la importancia que tiene incluir a los liderazgos femeninos en la conducción de los poderes del Estado. Por esto, queremos avanzar ahora hacia un escenario de paridad en las elecciones de concejales y consejeros regionales, exigiendo a los partidos cuotas del 40% de candidatas a nivel nacional, que se vea reflejado además en el reembolso adicional por voto obtenido.