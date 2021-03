Candidato a constituyente Bernardo Fontaine propone el derecho a la seguridad pública: “Nadie fiscaliza lo que hacen los fiscales”

El economista y candidato a constituyente por el distrito 11, Bernardo Fontaine, dio a conocer algunas de sus propuestas para la nueva Constitución, destacando el derecho al crecimiento y a la seguridad pública.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el independiente en un cupo de Chile Vamos, señaló que en el actual escenario económico “tenemos que hacer acuerdos rápidos en todos los temas económicos, sobre todo para generar certidumbre para que vuelva la inversión y la economía se vuelva a echar a andar”.

“Yo he planteado que el primer derecho social es el crecimiento al servicio de las personas, porque el crecimiento económico es más empleo, más sueldo, más recursos para el Estado para financiar derechos sociales que se concreten y no sean meras declaraciones en letra muerta”, dijo.

En esa misma línea, sostuvo que en la discusión política se ha puesto énfasis que “hay un gran preocupación para repartir la torta, sin percibir que la torta va siendo cada vez más chica. Lo que tenemos que hacer es repartir la torta, pero primero hay que hacerla crecer“.

Junto a eso, Fontaine dijo que “la política no ha dado el ancho. Por eso en la Constitución tenemos que ocuparnos de que haya un Estado que funcione. Yo veo mucho entusiasmo en discutir si presidencialismo o parlamentarismo, pero yo creo que en la norma general tenemos que hacer en la Constitución sea una que nos dé más poder a las personas, y ponga más limites y obligaciones al Estado, y los políticos, que son los que administran el Estado”.

En cuanto al orden público, el economista dijo que “el Estado está fallando en lo más básico”, refiriéndose a la paz social y la seguridad.

“A mí me sorprende cuando hay sectores que dicen que acá lo que necesitamos es más Estado, hagamos que el Estado se haga cargo de la salud, que se acabe la salud privada y solo haya pública, o que haya solo educación estatal, cuando vemos que el Estado fracasa una y otra vez en la tareas que se les encomienda“, manifestó.

“En lo particular, en la Constitución, lo que a mí me gustaría incluir es el derecho social a la seguridad pública. Por supuesto que la Constitución actual el Estado está obligado a dar orden público, pero no existe este derecho”, plateó.

“El derecho lo que otorga es la posibilidad a las víctimas de recurrir con un recurso de protección el Estado, contra los fiscales. Aquí, en este país, nadie fiscaliza lo que hacen los fiscales“, señaló.

Este recurso de protección “le daría una herramienta para presionar que el Estado chileno, todas sus autoridades, se pongan los pantalones en esta materia”.