“No hables por mí”: Partido Republicano lanza campaña con el fin de tener una conmemoración del Día Internacional de la Mujer diferente

El Partido Republicano dio a conocer su campaña que busca tener un 8M diferente, utilizando la consigna “No hables por mí”, frente a los distintos llamados a la huelga general feminista para este 8 de marzo.

Esta campaña busca la visibilidad de las mujeres que no buscan cuotas de género o algún otro tipo de privilegio, sino que por el contrario, quieren poder desenvolverse con autonomía en los distintos ámbitos de la vida.

Es en esta línea que mujeres del Partido Republicano participaron de un video en el que plantean que no quieren que hablen por ellas, sino que las dejen vivir en paz.

“No necesito privilegios, no necesito que me los des, porque puedo sola, puedo junto a la gente que me quiere igual que cualquiera”, plantean en el registro.

“Lo que sí necesito de ti es que hagas tu trabajo y empieces a protegerme a mí antes de cuidar al delincuente (…) a mi familia antes que a las familias de inmigrantes ilegales (…) a preocuparte de generar trabajo en vez de destruirlo en mi nombre”, expresaron las mujeres republicanas en la grabación.

Desde el Partido Republicano llamaron a apoyar la campaña por medio del hashtag #NoHablesPorMi en las redes sociales.