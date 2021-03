Paula Narváez: “Si estuviera en La Moneda, por supuesto que le pido la renuncia al Comandante en Jefe del Ejército”

Paula Narváez, ex vocera de Gobierno en la segunda administración de Michelle Bachelet y candidata presidencial de Partido Socialista (PS), criticó duramente el comunicado del Ejército de Chile tras los hechos de violencia ocurridos durante la tarde del viernes en la Plaza Baquedano y que derivaron en el intento del incendio al monumento del General homónimo.

“Me parece completamente fuera de lugar lo que ha hecho el Ejército, en el estado en que el país está, todos tenemos que colaborar en construir una cultura de la no violencia y la paz, pero sobre todo las instituciones del Estado. Lo que ha hecho el Ejército va en contra de ese espíritu y además utilizando un lenguaje que nos retrotrae a los peores momentos de nuestra historia“, sostuvo en diálogo con Estado Nacional de Televisión Nacional de Chile (TVN).

Bajo esa misma línea, la ex autoridad gubernamental afirmó que si hubiese estado como Jefa de Estado, habría tomado una drástica medida. “No creo que sea el lenguaje que use una institución del Estado, ni tratar así a los chilenos y chilenas, creo que han sido deliberadamente como no deben serlo de acuerdo a nuestro orden jurídico y por lo tanto considero que el Gobierno tiene que tomar acciones sobre esto…. Si yo estuviera en La Moneda por supuesto que le pido la renuncia“, expresó.

“El Gobierno en esto actúa de manera tan pasiva no hace acciones que sean mínimos gestos de condenar este tipo de lenguaje. Creo que es grave lo que ha hecho el Ejército“, complementó Narváez, quien ratificó su apoyo hacia una intervención civil en Carabineros.

“Condeno absolutamente el hecho de violencia manifestado en ese momento, pero condeno todas las violencias. Es fundamental tener una respuesta de carácter completo, todos en Chile somos responsables de una conducta y comportamiento que promueva la no violencia todos y todas, sobre todo las autoridades. Esperaría en un nuevo Gobierno que tuviéramos una nueva policía con capacidad de actuar y perseguir las acciones que sean delitos“, cerró.