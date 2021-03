Diputado Ilabaca reivindica validez de tercer retiro del 10%

El diputado socialista, Marcos Ilabaca, insistió en la necesidad de impulsar el proyecto de ley del tercer retiro del 10%, fundamentalmente por la ausencia de una propuesta del Gobierno, que ayude a solucionar los problemas económicos de los chilenos y chilenas, producto de la pandemia Covid-19.

No obstante, aclaró que “siempre he señalado que no es la mejor herramienta el retiro de fondos previsionales de los trabajadores. Creo que no es posible que los trabajadores tengan que solventar, con sus recursos, los efectos graves de la pandemia“, dijo el legislador PS.

Añadió que “en el actual contexto, También he reiterado que habría sido ideal que el Gobierno pusiera sobre la mesa una renta básica nacional de emergencia, que permitiera a las familias chilenas poder tener una solución a sus problemas económicos”.

Sin embargo, recalcó que “lamentablemente esta idea que hemos planteado con mucha fuerza, desde un comienzo de la pandemia, no ha sido escuchada por el Gobierno. Incluso, no hemos tenido ningún tipo de respuesta”.

De manera que, ante ese silencio del Gobierno y la ausencia de una propuesta real, el diputado Ilabaca indicó que “hemos generado una propuesta del retiro del 10% de los fondos de las AFP, que si bien no es la mejor solución, es la única herramienta con la que hoy el Congreso Nacional dispone”.