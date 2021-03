Hugo Gutiérrez nuevamente no se presenta en tribunal, esta vez acusado de injurias contra la Armada

El exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) nuevamente no se presentó ante los tribunales de Justicia, sin embargo esta vez fue por otro caso.

El miércoles pasado no asistió a la audiencia de formalización por los delitos de amenazas a la autoridad y omisión de cooperación publica cuando se negó a una fiscalización sanitaria en Iquique. Al no ser notificado, por no ser ubicado, el actual candidato a constituyente no se presentó ante el Tribunal de Garantía Iquique.

“Recién me entero que mañana me formalizan por el delito de amenazas a funcionarios de la Armada. Un día de estos me encarcelan y ni sabré por qué”, comentó el comunista en ese entonces. En tanto, la Fiscalía dijo estudiar presentar un requerimiento simplificado o pedir que sea llevado al tribunal a través de una orden de detención.

Este miércoles sucedió al similar. Gutiérrez no se presentó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago tras la querella presentada por 33 oficiales retirados de la Armada por el delito de injurias graves, consignó La Tercera.

La acción judicial nació luego de que el exparlamentario trata de “asociación ilícita” a aquella rama de las Fuerzas Armadas.

Según el candidato, esta vez tampoco fue notificado, por lo que no pudo ser formalizado por el delito. El abogado querellante solicitó una nueva fecha para la audiencia el 20 de abril, que cual fue aceptado por el juzgado.